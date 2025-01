O Botafogo fechou acordo com a Vbet - Divulgação/Botafogo

Publicado 06/01/2025 20:56 | Atualizado 06/01/2025 21:06

Rio - Na noite desta segunda-feira (6), em cerimônia no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, o Botafogo anunciou Vbet como nova patrocinadora máster. O acordo com a casa de apostas é válido pelos próximos três anos. A marca ficará estampada no espaço principal dos times masculino e feminino.

O Alvinegro confirmou que o patrocínio da Vbet é o maior contrato comercial da história do clube. Embora não tenha revelado valores, o Botafogo receberá R$ 55 milhões por ano com o acordo.

"A parceria com a Vbet é um momento importante para o Botafogo e para nossa torcida. O campeão do Brasil e da América está unindo forças com uma empresa global que acredita no trabalho do Clube e no seu legado. A Vbet chega para somar forças e traz o impulso necessário para que o Botafogo continue sua jornada no topo do futebol brasileiro e mundial", afirmou o CEO do Botafogo, Thairo Arruda.

O goleiro Raul, os volantes Kauê e Patrick de Paula e os atacantes Matheus Nascimento e Carlos Alberto foram os modelos do lançamento, nesta segunda (6). Abaixo, veja como a marca da Vbet ficará estampada nas camisas do Botafogo:

TRAJADOS!



Confira como ficou a #GloriosaCamisa com o nosso novo patrocinador master, a VBet! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ZOQyhB0Idk — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 6, 2025

"Essa parceria é um marco importante para a Vbet, demonstrando nossa dedicação ao crescimento e nossos planos ambiciosos no Brasil. O 'V' em Vbet representa 'vitória', e estamos orgulhosos de nos associar a um clube que alcançou tanto sucesso em sua história. Com nosso compromisso com a conformidade regulatória do Brasil, buscamos oferecer uma experiência excepcional aos fãs de futebol, com foco em segurança, confiabilidade e inovação", disse o CEO da Vbet Brasil, Ruben Tovmasyan.

Com a acordo, a expectativa era de que o Botafogo tenha o sexto maior patrocinador máster do Brasil. Entretanto, o CEO Thairo Arruda garantiu que o Glorioso ocupa o Top5



"Com total segurança (é Top5). Esses rankings que tem por aí não valem nada. O que vale é o contrato assinado", disse Thairo.