Thiago Almada durante o voo do Botafogo para o Catar - Vitor Silva/BFR

Thiago Almada durante o voo do Botafogo para o CatarVitor Silva/BFR

Publicado 07/01/2025 13:48

Rio - O Botafogo acionou a Justiça dos Estados Unidos contra a Omni Air International, empresa responsável por fretar o avião que levou a delegação ao Catar para a disputa do Intercontinental, em dezembro. Segundo o "UOL", o clube alega que não viajou na aeronave que foi solicitada e pede o reembolso.

Por conta do desgaste físico na reta final da última temporada, John Textor decidiu fretar um avião do New England Patriots, franquia da NFL, para que os atletas tivessem um voo com mais conforto. A SAF alvinegra esperava por uma aeronave com 60 poltronas 100% reclináveis, mas apenas as do piloto e do copiloto contavam com essa função.

Irritado com a situação, o Botafogo chegou a cogitar não embarcar no avião. Porém, desistiu por conta da falta de tempo hábil para para providenciar outro voo.

Dentro de campo, o Botafogo perdeu logo na estreia para o Pachuca, por 3 a 0. Após a partida, alguns jogadores reclamaram publicamente das condições do avião.