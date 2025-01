Dono da SAF do Botafogo, John Textor participa da escolha do novo técnico - Vitor Silva / Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor participa da escolha do novo técnico

Publicado 07/01/2025 11:00

Rio - O Botafogo promoveu mudanças no elenco para 2025. Após conquistar o Brasileirão e Libertadores no ano passado, o Alvinegro perdeu peças importantes como Thiago Almada e Luiz Henrique, mas se desfez de "medalhões" como Marçal, Tchê Tchê, Eduardo e, agora, Tiquinho Soares, que está a caminho do Santos. O motivo seria uma tentativa de enxugar a folha e equilibrar as finanças, segundo o "ge".

Tiquinho Soares foi o principal reforço do início da era SAF, em 2022. O centroavante, de 33 anos, foi o grande nome da campanha da briga pelo título do Brasileirão em 2023, mas sofreu com lesões e perdeu espaço no ano seguinte, principalmente após a chegada de reforços como Igor Jesus. O jogador tem uma remuneração alta, superior à de diversos titulares, e a saída era considerada necessária.

Internamente, o Botafogo entendia que Tiquinho não entregava um desempenho condizente com os seus vencimentos. Além disso, o clube viu a possibilidade do camisa 9 buscar um contrato favorável com suas ambições e tentar retomar o protagonismo como titular em outro lugar, algo que não aconteceria no Alvinegro em 2025.

Já Marçal e Eduardo são casos semelhantes de Tiquinho. Ambos se destacaram em 2022 e 2023, mas perderam espaço no ano passado após a chegada dos reforços. Tchê Tchê, por sua vez, era titular, mas o Alvinegro se desfez mesmo assim. Agora, o clube busca equilibrar a folha e avalia as opções no mercado, mas não tem pressa para reforçar a equipe, incluindo a chegada de um novo técnico.