Patrick de Paula em treino do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 07/01/2025 16:30

Rio - Após um período emprestado ao Criciúma, Patrick de Paula está de volta ao Botafogo . O volante, que ainda não conseguiu corresponder às expectativas de sua contratação, espera que 2025 seja um "ano de reviravoltas".

"Eu vim aqui para conquistar títulos, para fazer história no Botafogo. Se Deus quiser, esse ano vai ser um ano de muitas bênçãos, muitas vitórias, um ano de reviravolta e fazer uma boa temporada, colocar o Botafogo mais alto ainda do que já está e grandes títulos", disse o jogador na cerimônia de apresentação da nova patrocinadora máster do Botafogo

Em 2023, Patrick de Paula sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, que o tirou de ação por mais de 400 dias, retornando apenas em março de 2024. Porém, pouco jogou e acabou emprestado ao Criciúma em agosto. Agora, ele se vê mais "evoluído" e admite estar com expectativas boas para a estreia do Glorioso no Carioca, no sábado (11).

"Todos sabem da lesão que eu tive, foi complicada e passei por diversos problemas. Voltei a jogar ano passado e estou me preparando, evoluindo na parte física, mental e técnica para ajudar o Botafogo. A expectativa é muito boa. Penso em grandes coisas, em ajudar ao Botafogo conquistar os títulos de novo. Sábado já tem um jogo importante, na estreia do Carioca, e temos que estar bem, prontos, pois o clube está nos holofotes do Brasil, é o time a ser batido", disse o volante.

Veja outras respostas de Patrick de Paula

Mudanças

"O que mudou foi a idade. Era muito novo e cheguei com uma expectativa muito boa. Passei por diversas coisas ao chegar no Botafogo, a lesão me atrapalhou bastante, tinha começado 2023 bem. Estou me preparando, deixei de viver minhas férias com minha família, minha filha. Quero ajudar o clube e me ajudar. Estar pronto, como sempre estive, vim aqui para conquistar títulos e fazer história".



Pressão

"A gente vai amadurecendo com o decorrer do tempo. Quando eu cheguei no Botafogo eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 25. Tudo na minha vida foi tão rápido, foram títulos de Libertadores, foi Campeonato Paulista, foram grandes coisas. E eu vivi tudo isso muito rápido. Cheguei com um peso muito grande no Botafogo, mas nunca fugi desse peso, nunca corri dessa responsabilidade. Sempre estive pronto, e não vai ser hoje que eu não vou estar pronto, então, o Patrick sempre foi essa pessoa, as únicas coisas que mudam são a maturidade, a mente e a experiência que eu carrego. Estou pronto pra viver uma nova experiência no Botafogo, já que eu saí e voltei. Estou pronto para reencontrar meus amigos e viver grandes coisas com eles".