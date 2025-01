Hugo foi anunciado pelo Vitória nesta terça-feira (7) - Divulgação / Vitória

Rio - O Vitória anunciou na tarde desta terça-feira (7) a contratação de Hugo. O lateral-esquerdo chega por empréstimo do Botafogo até o final do ano, com opção de compra ao fim do período.

O jogador iniciará os treinos no clube baiano na quarta (8) com o grupo de jogadores que ainda não se apresentaram. Ele chegou ao Rio de Janeiro em 2019 e viveu os altos e baixos no Glorioso.

Na última temporada, foi utilizado com certa regularidade, mas perdeu espaço com as chegadas de outros reforços para a posição, como Alex Telles e Cuiabano. Foram 33 partidas, com dois gols e sete assistências.

Nesta temporada, Hugo terá um calendário cheio pelo Vitória. Junto com a equipe comandada por Thiago Carpini, disputará Sul-Americana, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.