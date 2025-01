Cucho Hernández pelo Columbus Crew - Divulgação / Columbus Crew

Cucho Hernández pelo Columbus CrewDivulgação / Columbus Crew

Publicado 07/01/2025 15:35 | Atualizado 07/01/2025 15:39

Rio - Com Tiquinho Soares bem perto do Santos, o Botafogo deverá abrir negociações em breve pela contratação de Cucho Hernández. O atacante, de 25 anos, atua no Columbus Crew, dos Estados Unidos, e é visto como o "Plano A" do Alvinegro para o setor em 2025. As informações são do "Canal do TF".

O interesse do clube carioca vem desde o ano passado, e os valores da operação não deverão ser baixos. A equipe norte-americana contratou o colombiano em 2022 e desembolsou algo em torno de 9,5 milhões de euros (R$ 51,7 milhões à época). Cucho Hernández, tem contrato até o fim de 2025.

O nome do colombiano também foi ventilado no Flamengo no ano passado, como um possível reforço após a lesão de Pedro. Porém, as conversas não foram intensificadas na ocasião. Cucho também teve sondagens do futebol mexicano.

Revelado pelo Deportivo Pereira, Cucho Hernández foi adquirido pelo Watford com apenas 18 anos. Em 2017, ele foi emprestado ao América de Cali. Sua estreia no futebol europeu se deu no ano seguinte pelo Huesca, da Espanha. Ele atuou no Getafe e no Mallorca, antes da sua primeira temporada no Watford em 2021.