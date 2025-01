Luis Oyama, volante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 06/01/2025 20:02

Botafogo, para a temporada 2025. O Novorizontino anunciou nesta segunda-feira (6) a contratação por empréstimo do volante Luís Oyama, do, para a temporada 2025.

O meio-campista de 27 anos foi Revelado pelo Mirassol, onde atuou por nove anos, e em 2021 foi campeão da Série B pelo Botafogo, sendo adquirido pelo clube em 2022. Em 2024, foi emprestado ao Juventude, onde marcou três gols e distribuiu duas assistências em 35 partidas. Ele também passou por Ponte Preta e Goiás durante a carreira. O meio-campista de 27 anos foi Revelado pelo Mirassol, onde atuou por nove anos, e em 2021 foi campeão da Série B pelo Botafogo, sendo adquirido pelo clube em 2022. Em 2024, foi emprestado ao Juventude, onde marcou três gols e distribuiu duas assistências em 35 partidas. Ele também passou por Ponte Preta e Goiás durante a carreira.

O jogador é o terceiro reforço oficial do time paulista para o ano que vem. Ele se junta ao volante Jean Irmer e o lateral-esquerdo Patrick Brey, que já foram anunciados.



O Novorizontino joga a sua primeira partida em 2025 pelo Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, às 18h30, na quarta-feira (15) da semana que vem. O Tigre está no grupo C, ao lado de São Paulo, Água Santa e Noroeste.