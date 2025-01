Thiago Almada em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/01/2025 17:58

O Botafogo recusou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) do Atlético de Madrid, da Espanha, por Thiago Almada. O meia deve reforçar o Lyon, da França.

O motivo da negativa aos espanhóis seria por dívidas do Glorioso com jogadores, agentes e pela supervalorização de ativos. De acordo com o 'Uol', John Textor, acionista majoritário da SAF do Glorioso, avaliou Igor Jesus, por exemplo, por mais de 30 milhões de euros, mas as sondagens que chegaram foram todas por valores abaixo do estipulado. Além disso, o clube carioca deve aos agentes do jogador.

A mesma situação aconteceu com Artur Jorge, que deixou o clube na última sexta (3) e fechou com o Al-Rayyan, do Catar. O processo da negociação foi longo, pois o Alvinegro tinha pagamentos pendentes para toda a comissão técnica e seus representantes. Com isso, foi preciso um acordo para o negócio ser concretizado.

Já no caso de Almada, Textor considerou o valor ofertado pelo Atlético de Madrid baixo e, assim como foi feito no contrato do jogador, seu destino será o Lyon, da França.

O argentino foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Glorioso, onde realizou 26 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.