Thiago Almada foi um dos destaques do Botafogo em 2024 - Miguel Schincariol/AFP

Thiago Almada foi um dos destaques do Botafogo em 2024Miguel Schincariol/AFP

Publicado 10/01/2025 16:57

Rio - Agora é oficial: chegou ao fim a passagem de Thiago Almada pelo Botafogo. Na tarde desta sexta-feira (10), o meio-campista argentino campeão da Libertadores e do Brasileirão se despediu do clube em mensagem publicada nas redes sociais.

"Torcida do Botafogo, obrigado por todo esse tempo incrível e por todo o carinho que recebi. Agradeço ao clube pela oportunidade de defender essa camisa, ao staff e aos meus companheiros por todo apoio. Foi incrível conquistar a Libertadores e o Brasileirão com vocês, esses momentos sempre estarão em minha memória, e farei parte de vocês para sempre. Agora é hora de seguir em frente com um novo desafio, mas saibam que ganharam um torcedor para a vida toda!", disse o argentino.

Almada chegou ao Botafogo apenas na segunda janela de transferências de 2024, para o segundo semestre, e mostrou rápida adaptação. Pelo Glorioso, foram 26 jogos, com três gols marcados e duas assistências, mas muita inteligência e referência técnica dentro de campo.

O meia da seleção argentina acertou sua transferência gratuita e por empréstimo com o Lyon, da França, clube também gerido por John Textor.