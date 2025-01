Marlon Gomes pela seleção brasileira pré-olímpica - Joilson Marconne / CBF

Rio - O Botafogo abriu negociação com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela contratação do meia Marlon Gomes, ex-Vasco. O clube decidiu avançar nas conversas após receber uma sinalização positiva do jogador. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

Marlon já acertou bases salariais com o Botafogo. O jogador está feliz no Shakhtar, mas vê com bons olhos um possível retorno ao Brasil e ao Rio, tanto profissional quanto pessoalmente. A guerra entre Ucrânia e Rússia, que fazem com que o clube mande seus jogos longo de seu país, pesam na decisão.

Apesar da posição de Marlon Gomes, a negociação é considerada difícil. Para comprar os direitos do jogador no ano passado, os ucranianos desembolsaram 16 milhões de euros (R$ 85 milhões na cotação da época) ao Vasco. Por isso, a tendência é que ele não seja negociado por menos de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões), o que complicaria a transferência para o Botafogo.



Marlon Gomes tem o perfil que agrada à holding de John Textor: é jovem e tem potencial para entregar resultados dentro de campo, com uma possível volta à Europa no futuro. Apesar de ser segundo volante de origem, ele também pode atuar em posições mais avançadas no meio-campo.