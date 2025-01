Bruno Lage - Vitor Silva / Botafogo

Bruno Lage Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2025 19:38

Botafogo, Marçal revelou bastidores polêmicos da derrocada do clube no Campeonato Brasileiro de 2023. Nesta sexta-feira (10), em entrevista ao "Charla Podcast", o lateral contou que um jogador importante daquele elenco procurou ajuda de um psiquiatra por conta de um atrito com o técnico Bruno Lage e do vexame do clube na reta final daquela temporada. Rio - Poucos dias após o fim de seu contrato com o, Marçal revelou bastidores polêmicos da derrocada do clube no Campeonato Brasileiro de 2023. Nesta sexta-feira (10), em entrevista ao "Charla Podcast", o lateral contou quepor conta de um atrito com o técnico Bruno Lage e do vexame do clube na reta final daquela temporada.

"Para nós, internamente, o que estava acontecendo era óbvio. Um dos nossos melhores jogadores, dos que mais jogava, terminou o ano em psiquiatra. Foi sinistro. A pressão total que sentimos, a recaída que tivemos. Era titular absoluto e não tinha vontade de vir treinar. Ele atribuiu muito à passagem do (Bruno) Lage. Falava 'não consigo, vejo esse cara…'", contou Marçal.

também foi criticado recentemente pelo ex-lateral Rafael, Marçal negou que o grupo tenha pedido a demissão do técnico português. Apesar da insatisfação de alguns nomes do elenco com Lage, que, Marçal

"Quando o Lage cai, falaram que os jogadores pediram. Não. Falei para o (André) Mazzuco, “vocês contratam, mandam embora, assumem”. Se falou com um ou dois jogadores, tem estafe gigantesco, posso ter minha opinião, mas foi um negócio pesado. Depois, a direção fica sabendo desse caso, chega nos outros, fala que está complicado e toma essa decisão", completou.

Mesmo com os problemas, Marçal fez questão de sair em defesa do trabalho de Bruno Lage. Além do Botafogo, o jogador também atuou sob o comando do português no Wolverhampton, da Inglaterra.



"Ele é muito bom treinador. Sei porque joguei com ele na Inglaterra. Mas não era o momento. Não entendeu o Brasil e que o Botafogo estava vivendo momento delicado", finalizou.