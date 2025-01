Bruno Lage comandou o Botafogo em 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/01/2025 19:49

Rio - Ex-jogador do Botafogo, e agora aposentado, Rafael não poupou críticas a Bruno Lage, técnico que comandou o Botafogo em 2023. Em entrevista ao podcast "Resenha com TF", o ex-lateral falou sobre o momento ruim vivido pela equipe alvinegra na reta final de 2023 e detonou o trabalho do técnico português, que veio como substituto de Luís Castro.

"A gente teve muita troca naquela época. Eu acho que o divisor de águas daquela época, hoje eu posso falar sobre isso, foi o Diego Costa vir. Assim, eu gosto do Diego Costa. Eu gosto muito dele, não tenho nada contra ele. Mas ele veio com menção clara do Lage também, entendeu? Tipo, vem. E o Tiquinho era o nosso melhor jogador, na época. E aí eu acho que o Lage não botava o Tiquinho com Diego Costa. Eu, assim, sinceramente, acho o Lage muito mau treinador. Eu acho que ele é horroroso", opinou.

Rafael reforçou que não chegou a trabalhar diretamente com o treinador, já que estava lesionado na época, mas que não gostava do que observava.

"Eu não trabalhei com ele. Então, assim, não dá pra falar… O que eu via, eu achava ele muito ruim, assim, nos treinos e tal. Só que, eu não sou quem decidia. Eu sou jogador de futebol. Eu não estava nem jogando", explicou.

Em 2023, Rafael foi apontado como principal opositor do treinador português, pressionando para que ele fosse demitido. Ele negou as acusações novamente.



"Fiquei muito bravo. Não tava nem jogando. Sou o culpado de quê? A pessoa que não está nem jogando pode ser o líder do motim? Posso falar assim “podia colocar o Tiquinho”, mas eu ser o líder do motim sem jogar bola? Eu poderia ser o porta-voz pra falar sobre. Mas mandar ele embora, eu não treinei com ele, pô. Eu não conheci o Lage", explicou.

Bruno Lage comandou o Botafogo entre julho e outubro de 2023, acumulando 15 jogos, com 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, com 42,2% de aproveitamento. Após cinco jogos sem vencer, incluindo um empate com o Goiás, ele foi demitido.