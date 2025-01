Didier Deschamps, técnico da seleção francesa - AFP

Publicado 07/01/2025 19:23

O técnico Didier Deschamps deixará o comando da seleção da França após a Copa do Mundo de 2026, afirma o jornal francês "L'Équipe". De acordo com a publicação, o treinador não pretende renovar o contrato e deixará a função após 14 anos. O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta semana.

Didier Deschamps, de 56 anos, assumiu o posto de técnico da França em 2012 no lugar de Laurent Blanc. Ele conquistou a Copa de 2018, disputada na Rússia, e foi vice na de 2022, no Catar, na final emocionante contra a Argentina. Em 2014, no Brasil, parou nas quartas de final.

Com Deschamps, a França também ganhou a Liga das Nações da Uefa, na temporada 2020/21. Já na Eurocopa, o melhor resultado foi o segundo lugar na edição de 2016, jogando em casa, quando perdeu para Portugal.

De olho no próximo Mundial, a seleção da França ainda jogará as Eliminatórias, com início em março.