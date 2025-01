Comemoração de Isak, do Newcastle - Glyn Kirk / AFP

Comemoração de Isak, do NewcastleGlyn Kirk / AFP

Publicado 07/01/2025 19:07

Inglaterra - O Newcastle abriu vantagem no confronto diante do Arsenal, que vale vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa. Na noite desta terça-feira (7), os Magpies venceram os Gunners por 2 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida da semifinal da competição.

Os visitantes marcaram um gol em cada tempo. Aos 37 minutos, o goleiro Dubravka cobrou falta do campo de defesa em direção à área adversária. Botman desviou de cabeça, e Murphy ajeitou para Isak, que finalizou forte para balançar as redes do Arsenal.

O segundo gol veio logo aos seis minutos da segunda etapa. Isak recebeu a bola dentro da área e finalizo cruzado. David Raya espalmou, e Gordon apareceu para completar.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 5 de fevereiro (quarta-feira), às 17h (de Brasília), no St. James Park, em Newcastle. Do outro lado da chave estão Tottenham e Liverpool, que farão o primeiro jogo nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília).