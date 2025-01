Gabriel Bortoleto fará estreia na Fórmula 1 em 2025 - Divulgação / Fórmula 2

Publicado 07/01/2025 18:28

Estreante na Fórmula 1 em 2025 pela Sauber, o brasileiro Gabriel Bortoleto já traça seus objetivos para o primeiro ano na elite do automobilismo. Em vídeo publicado pela equipe nas redes sociais, o piloto afirma que pretende evoluir e "se divertir" nas pistas.

"Meu objetivo é progredir bastante durante o ano, melhorar como piloto e como pessoa, trabalhar como equipe. Aqui na Sauber é a primeira vez que estou trabalhando com uma equipe tão grande na Fórmula 1, então isso vai ser muito importante para mim, para crescer e progredir no auge do automobilismo. E me divertir bastante na minha primeira temporada na Fórmula 1, vai ser muito divertido", disse Gabriel.

Campeão em sequência da Fórmula 2 e Fórmula 3, Bortoleto chega na Sauber com a difícil missão de alavancar a equipe na próxima temporada. Em 2024, a frustrante campanha de último lugar na F1, com apenas quatro pontos, ligou o alerta.

O ano de 2025 será de reestruturação da Sauber já de olho em 2026, com a mudança no regulamento que fará com que parte dos recursos das escuderias seja direcionada para desenvolver carros. A equipe, por sua vez, mudará de nome e se tornará, oficialmente, Audi.

Gabriel Bortoleto fará sua estreia no dia 16 de março, no GP da Austrália.