Eli Villagra é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2025 18:00 | Atualizado 07/01/2025 18:19

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, utilizou as redes sociais para defender relações estáveis. A beldade defendeu a exclusividade nos relacionamentos e afirmou que a questão não depende tanto do estado civil.

"Tem uma só pessoa é higiene pessoal. Há mulheres, que mesmo solteiras são exclusivas", publicou a beldade em seu stories do Instagram.

Antes do fim de 2025, Eli colocou achar o amor da sua vida como um dos seus desejos para o novo ano que ainda não havia começado.

"Que seja o que Deus quiser, mas se isso acontecer, obviamente seja bem-vindo. Porque também não me fecho ao amor, porque um dos meus sonhos é estar ao lado do meu homem ideal e constituir a minha própria família", disse em entrevista ao portal "Popular".