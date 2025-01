Lance do jogo entre Canaã e Vasco - Reprodução/SporTV

Publicado 07/01/2025 17:07

São Paulo - O Vasco segue sem vencer na Copinha 2025. O Cruz-Maltino empatou com o Canaã-DF por 0 a 0, na tarde desta terça-feira (7), no Estádio Nicolau Alayon, pela segunda rodada do Grupo 32 da competição.

Os cariocas terminaram a partida com um homem a menos. Já na reta final, depois do técnico Matheus Curopos já ter feito todas as substituições, Gustavo Guimarães deixou o campo com dores no pé esquerdo e não teve condições de retornar.

Tabela e agenda

O Gigante da Colina soma dois pontos, assim como o Canaã. O líder do Grupo 32 é o XV de Piracicaba, que venceu na rodada por 1 a 0 e chegou aos quatro pontos. O Nacional-SP tem apenas um e fica na lanterna.

A equipe carioca volta a campo na próxima sexta-feira, às 15h, para enfrentar o Nacional-SP no mesmo estádio. A partida é válida pela terça e última rodada do Grupo 32 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.