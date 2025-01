Daniel Fuzato é reforço do Vasco para a temporada - Reprodução/VascoTV

Daniel Fuzato é reforço do Vasco para a temporadaReprodução/VascoTV

Publicado 07/01/2025 20:29

Rio - Um dos reforços do Vasco para a temporada, Daniel Fuzato destacou que tenta "sempre ser um goleiro agressivo" ao explicar quais são suas características. O clube oficializou a contratação do arqueiro , que assinou vínculo válido até dezembro de 2026, nesta terça-feira (7).

"Dentro do cenário brasileiro a gente sempre teve grandes goleiros. A gente com certeza é referência mundial. Tento sempre ser um goleiro agressivo, ajudo bastante na cobertura defensiva. Gosto também de tentar ajudar ao máximo nas bolas altas, nos cruzamentos, nos cruzamentos, e claro, tentar fazer o máximo debaixo do gol, para que seja rápido, uma boa reação, reflexo, velocidade, potencia... Tudo aquilo que um goleiro precisa para render em alto nível", contou, em entrevista concedida à VascoTV.

Daniel Fuzato chegou para disputar posição com Léo Jardim. Ele ocupará o espaço deixado por Keiller, goleiro reserva que não teve o vínculo de empréstimo renovado com o Vasco. Na entrevista, o novo camisa 13 elogiou o arqueiro titular do Cruz-Maltino.

"Acompanho o trabalho do Léo (Jardim) há um bom tempo já, desde que ele foi para a Europa. Conheço o goleiro que ele é, das suas qualidades. Estou muito feliz de compartilhar o dia a dia com ele. Com certeza vai ser de grande crescimento tanto para mim quanto para ele", disse.

Cria do Palmeiras, Daniel deixou o Brasil em 2018, quando tinha 21 anos. Ele reforçou a Roma, da Itália, mas não teve muitas oportunidades no time e chegou a passar pelo Gil Vicente, de Portugal, por empréstimo.

No futebol espanhol, ele somou passagens por UD Ibiza-Eivissa e Getafe antes de ir para o Eibar, onde estava desde então. Agora, retorna ao Brasil.

"Estou muito feliz. Queria agradecer à torcida vascaína pelo recebimento. Estou muito feliz de estar retornando para o Brasil, principalmente para um time como o Vasco. O clube tem grandes expectativas para esse ano. Com certeza não vai faltar comprometimento e profissionalismo. Sabemos que o ano é muito largo, mas vamos estar sempre dando o nosso máximo", destacou.