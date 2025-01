Carille admitiu interesse do Vasco em dois zagueiros - Dikran Sahagian / Vasco

Carille admitiu interesse do Vasco em dois zagueirosDikran Sahagian / Vasco

Publicado 07/01/2025 15:07

"É um jogador com quem conversei. Ele tem contrato na Rússia, e os russos de cara descartaram essa possibilidade. Nós conquistamos juntos, mas já adianto: não vai acontecer (a contratação)", avisou.



Outros dois jogadores estão no alvo e Carille. O primeiro, assim como Balbuena, trabalhou com o técnico na conquista do Brasileirão de 2017, pelo Corinthians.