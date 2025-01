Mauricio Lemos em ação durante jogo do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Mauricio Lemos em ação durante jogo do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 07/01/2025 21:59 | Atualizado 07/01/2025 22:02

Rio - O Vasco avançou pela contratação do zagueiro Mauricio Lemos, do Atlético-MG. Agora, faltam apenas os últimos detalhes burocráticos entre o defensor e o Galo para a confirmação da transferência, segundo a "Itatiaia". O uruguaio chegaria por empréstimo válido até o fim do ano, quando o vínculo com o clube mineiro se encerra.

Na entrevista coletiva desta terça-feira (7), o técnico Fábio Carille confirmou que o clube estava interessado em Lemos . Reforçar o sistema defensivo, aliás, é uma das prioridades do Cruz-Maltino neste início de 2025.

"A busca é por um zagueiro e por jogadores que atacam profundidade, de velocidade, de lado. É um grupo, por suas características, que gosta de ter a bola, que vem buscar jogo e a gente está buscando jogadores que abram mais espaço, que levem a linha defensiva para trás", explicou Carille.

O Gigante da Colina já tem acerto com os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Os dois, porém, ainda não foram anunciados.



Mauricio Lemos

O zagueiro de 29 anos é uruguaio e está no futebol brasileiro desde 2023, quando chegou ao Atlético. Naquela temporada, disputou 41 partidas com a camisa do time mineiro, mas perdeu espaço em 2024 - entrou em campo apenas 16 vezes.

Ele se profissionalizou no Defensor (URU). Ele também soma passagens por Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (ITA), Fenerbahçe (TUR) e Beerschot (BEL).