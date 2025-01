Daniel Fuzato é goleiro do Vasco - Matheus Lima / Vasco da Gama

Daniel Fuzato é goleiro do VascoMatheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 07/01/2025 16:18 | Atualizado 07/01/2025 16:21

Rio - Na tarde desta terça-feira (7), o Vasco oficializou a contratação do goleiro Daniel Fuzato, de 27 anos, que estava no Eibar (ESP). O contrato com o Cruz-Maltino é válido até dezembro de 2026.

Daniel Fuzato chega ao Gigante da Colina para disputar posição com Léo Jardim. Ele ocupará o espaço deixado por Keiller, goleiro reserva que não teve o vínculo de empréstimo renovado com o Vasco.

Cria do Palmeiras, Daniel foi vendido para a Roma em 2018. Entretanto, não teve muitas oportunidades no time e chegou a passar pelo Gil Vicente, de Portugal, por empréstimo. No futebol espanhol, ele somou passagens por UD Ibiza-Eivissa e Getafe antes de ir para o Eibar.

Contratações do Vasco para 2025

Mais cedo nesta terça-feira (7), o Vasco confirmou a contratação de Tchê Tchê . O volante, que ficou livre no mercado após não renovar com o Botafogo, assinou contrato válido até o fim de 2026.

O Gigante da Colina também já tem acerto com os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Os dois, porém, ainda não foram anunciados.