Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 07/01/2025 09:00 | Atualizado 07/01/2025 09:06

Rio - O Vasco finalizou o estudo sobre a gestão da 777 Partners na frente da SAF entre agosto de 2022 e maio de 2024. O relatório apontou que a empresa americana pagou apenas 18% dos valores de transferências, luvas e comissões que deveriam ter sido pagos até maio do ano passado, quando Pedrinho assumiu a presidência.

No período da 777 Partners, o Vasco fez 35 contratações de jogadores. A dívida com outras equipes por negociações conduzidas pela empresa americana foi R$ 51,2 milhões. Além disso, o Cruz-Maltino ainda devia R$ 5,4 milhões aos jogadores do elenco em luvas e bônus.

Nos primeiros meses de gestão, Pedrinho precisou pagar uma dívida de R$ 3,5 milhões junto ao Nacional, do Uruguai, pela contratação do lateral Puma Rodríguez, para evitar um possível impedimento de inscrição de novos jogadores. Já em relação ao débito com elenco, priorizou a dívida de R$ 988 mil em luvas com Payet.

O associativo recuperou o controle do futebol em maio do ano passado, quando uma liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os direitos societários da 777 Partners. O Vasco conseguiu manter os vencimentos em dia, mas encontra dificuldades financeiras para reforçar o elenco para 2025.