Fábio Carille é o novo técnico do Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 07/01/2025 13:28 | Atualizado 07/01/2025 13:30

Rio - Novo treinador do Vasco, Fábio Carille, de 51 anos, foi apresentado pelo clube carioca, nesta terça-feira, e abordou temas importantes da temporada que se inicia. O comandante afirmou que vê o atual elenco do Cruz-Maltino como qualificado, disse que tentará escalar Payet e Coutinho juntos e também falou sobre o esquema que prefere utilizar.

"Sou muito de pensar no próximo jogo, independente da competição. Eu gosto de trabalhar sem priorizar nada. Eu considero que o Vasco tem um elenco forte, com o retorno de alguns jogadores que estavam no departamento médico. E estamos trabalhando quietinho com a diretoria para potencializar o grupo", disse.

Em relação a escalar Payet e Philippe Coutinho juntos, algo que foi uma das polêmicas da temporada passada, Carille afirmou que irá privilegiar a parte técnica, mas alertou para a importância da questão física.

"Penso que quando tem qualidade a gente precisa tentar colocar todos eles juntos em campo. Se estiverem bem, a gente tem que criar uma possibilidade de colocar os melhores em campo. Não somente com o Payet e com o Coutinho, mas outros jogadores como Alex Teixeira, por exemplo", opinou.

Sobre qual esquema irá utilizar no Vasco, o treinador admitiu que tem uma preferência natural, mas reforçou que costuma respeitar as características de cada elenco que trabalha.

"Eu não tenho um esquema fechado. Eu sou muito de respeitar as características de cada elenco. Se eu pudesse montar um time seria no 4-2-3-1, eu entendo que dá mais equilíbrio, mas precisamos ter jogadores para ter isso. A diretoria tem trabalhando bastante pela chegada de jogadores e posteriormente quando tivermos o elenco pronto eu poderia abordar melhor essa situação do esquema", concluiu.