Tchê Tchê assinou contrato com o Vasco por duas temporadasMatheus Lima / Vasco

assinou contrato até o fim de 2026.

Vasco oficializou a primeira contratação para a temporada. Ex-Botafogo, Tchê Tchê

participou da apresentação do elenco, na segunda-feira (6), no CT Moacyr Barbosa. O volante de 32 anos, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024,

"A história fala por si só o que é essa camisa. A gente vai trabalhar arduamente todos os dias para conquistar títulos e dar alegria aos torcedores. Tem valores que são inegociáveis, como correr, se empenhar, deixar tudo que for possível dentro do campo", afirmou a nova contratação vascaína.

Experiente e com perfil vencedor, Tchê Tchê foi avaliado positivamente pela diretoria do Vasco e viu com bons olhos permanecer no Rio, após o fim do contrato com o Botafogo.



Pelo histórico recente, ele é visto como provável titular no meio de campo, que também conta com Jair e Sforza como principais concorrentes à vaga de segundo volante. Além deles, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Souza, que deve atuar como zagueiro em 2025, são outros nomes.



"Na cabeça do torcedor, ficam os jogadores que vencem. Quero deixar meu nome aqui também", disse Tchê Tchê.

Quem o Vasco já contratou para 2025

O Vasco também já tem acerto com os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira, além do goleiro Daniel Fuzato. Todos já se apresentaram, mas ainda dependem de trâmites burocráticos para serem anunciados.