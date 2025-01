Vegetti já está no CT Moacyr Barbosa para iniciar a pré-temporada do Vasco - Reprodução de vídeo

Publicado 06/01/2025 12:13

O Vasco é o primeiro dos grandes clubes do Rio a iniciar a pré-temporada com o elenco principal. Vegetti, Philippe Coutinho, Payet e os companheiros se apresentaram na manhã desta segunda-feira (6) ao CT Moacyr Barbosa.







Confira o registro da chegada de alguns atletas na reapresentação do elenco para iniciar o ano. #VascoDaGama pic.twitter.com/5TVjTVetvY — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 6, 2025

O primeiro dia de atividade teve exames médicos e físicos de manhã, com expectativa de trabalho em campo à tarde. Os jogadores trabalharão em separado do outro grupo, formado por jovens e alguns reservas, que disputará os primeiros jogos do Campeonato Carioca.



O elenco principal teve o primeiro contato no CT com Fábio Carille. O técnico não estará à frente do time alternativo nesses primeiros compromissos, focando nos treinos com o grupo.



Tchê Tchê, Daniel Fuzato, Lucas Freitas e Lucas Oliveiras são as caras novas para 2025, até o momento. O Vasco ainda vai anunciá-los, mas eles já participarão das atividades a partir desta semana.