Serginho volta de empréstimo e vive a expectativa de receber novas oportunidades no Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Serginho volta de empréstimo e vive a expectativa de receber novas oportunidades no VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 06/01/2025 09:00

Rio - Serginho sonha com novas oportunidades no Vasco. Emprestado ao Criciúma no ano passado, o jogador retorna ao Gigante da Colina e vive a expectativa de receber chances no Carioca de 2025 para mostrar o seu valor. Por isso, ele recusou uma proposta da Turquia, segundo o "ge".

O futebol turco não seria uma novidade na carreira de Serginho. Entre 2020 e 2023, ele defendeu as cores do Giresunspor. Porém, a nova oferta da Turquia não agradou o jogador e o seu estafe. O Vasco recebeu outras sondagens, mas nenhum clube formalizou proposta.

Serginho tem mais um ano de contrato. O Vasco está aberto a propostas e não dificultaria uma eventual saída. Em meio a indefinição, o atacante deve receber oportunidades nas rodadas iniciais do Carioca e terá a chance de reverter a sua situação no clube.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no próximo dia 12. O elenco será formado por jogadores da base e alguns jogadores do profissional que receberam poucas oportunidades no ano passado ou retornam de empréstimo, como Serginho.