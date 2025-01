Victor Luis tem contrato com o Vasco até o fim de 2024 - Matheus Lima/Vasco

Publicado 05/01/2025 22:20

Rio - O Vasco acertou a renovação do lateral-esquerdo Victor Luís, de 31 anos, neste fim de semana. O jogador chegou ao clube carioca no meio da temporada passada e tinha contrato somente até o término de 2024. Ele assinou por mais duas temporadas. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Nascido em São Paulo, Victor Luís passou por clubes importantes do futebol brasileiro antes de ser contratado pelo Cruz-Maltino. Ele defendeu Palmeiras, Botafogo, Coritiba, Ceará e também atuou pelo Porto.

No Vasco, ele foi contratado para ser uma opção no banco de reserva para Lucas Piton, que é considerado titular absoluto do setor. No total, Victor Luís entrou em campo em 13 jogos, fez um gol e deu uma assistência.

Em breve, o Cruz-Maltino deverá anunciar a renovação do lateral e de outros jogadores. As prioridades são Léo Jardim e Pablo Vegetti, que tem contrato em andamento, mas deverão receber valorizações e também aumentar seu período de vínculo com o clube.