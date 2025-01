Samir, zagueiro do Tigres - Divulgação / Tigres

Samir, zagueiro do TigresDivulgação / Tigres

Publicado 04/01/2025 11:54

Rio - Em busca de reforços para o setor defensivo, o Vasco tem outro nome na mira: Samir. Revelado pelo Flamengo, o defensor, de 30 anos, atua no Tigres, do México. O atleta perdeu espaço no seu clube e poderá ser negociado. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

O Tigres teria topado negociar o defensor, mas deseja que o Vasco arque com 100% dos vencimentos de Samir. O salário do jogador é considerado alto demais para o padrão cruz-maltino. Com isso, as partes seguem em negociação.

O Vasco tem dois reforços bem encaminhados para o setor: Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro, e Lucas Freitas, ex-Juventude. Porém, o Cruz-Maltino deseja reforços mais tarimbados. Além de Samir, nomes como Maurício Lemos, do Atlético-MG, e Balbuena, ex-Corinthians, foram avaliados.

Revelado pelo Flamengo, Samir atua desde 2015 fora do Brasil. Ele defendeu o Hellas Verona e a Udinese, no futebol italiano. Entre 2021 e 2022, o brasileiro atuou pelo Watford, da Inglaterra. Há três temporadas, o zagueiro defende o Tigres.