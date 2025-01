Fábio Carille, técnico do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 03/01/2025 19:35

visitar o CT Moacyr Barbosa pela primeira vez nesta sexta-feira (3), Fábio Carille falou sobre os desafios que terá no Vasco em 2025. Em entrevista à TV oficial do clube, o técnico prometeu à torcida cruz-maltina uma equipe organizada ao longo da temporada. Rio - Após, Fábio Carille falou sobre os desafios que terá noem 2025. Em entrevista à TV oficial do clube, o técnicoao longo da temporada.

"Meu recado para o torcedor do Vasco: esperem um time muito organizado, determinado, comprometido para representarmos bem essa camisa e essa história tão vitoriosa no futebol brasileiro. As melhores (expectativas) possíveis. Não vejo a hora de chegar o dia 6, para que todos os atletas se apresentem, e a gente comece a trabalhar para deixar tudo organizado e fazer um ano muito bom.", disse Carille.

O primeiro contato de Carille com o grupo principal será na próxima segunda-feira (6), data marcada para reapresentação do elenco. Nesta sexta, além de acompanhar os trabalhos do time alternativo que iniciará o Campeonato Carioca, o técnico aproveitou para conhecer as instalações do CT.

"Esse primeiro contato foi muito legal com os funcionários do clube, acompanhando já os treinos do Ramon, do Sub-20, que vai comandar o time nesses primeiros jogos. Estou muito feliz com esse primeiro contato, com a expectativa de fazer um ano maravilhoso aqui com o trabalho de todos", completou.

Fábio Carille chega ao Vasco após comandar o Santos em 2024. À frente do time paulista, somou 30 vitórias, dez empates e 13 derrotas. O técnico comandou o Peixe na campanha que culminou no título da Série B do Brasileirão.

Ao longo da carreira, também treinou o Corinthians e o Athletico-PR. Fora do país, trabalhou no Al-Wehda e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, e no V-Varen Nagasaki, do Japão.