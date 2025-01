Fábio Carille será o técnico do Vasco em 2025 - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 03/01/2025 14:50

Rio - Começou oficialmente a passagem de Fábio Carille pelo Vasco. Nesta sexta-feira (3), o treinador foi ao CT Moacyr Barbosa pela primeira vez e acompanhou o treino da equipe que iniciará a disputa do Campeonato Carioca, comandado por Ramon Lima, técnico do sub-20.

próxima segunda-feira (6), data marcada para reapresentação do elenco. Nesta sexta, além de acompanhar os trabalhos do time de Ramon, o técnico aproveitou para conhecer as instalações do CT. Carille com o auxiliar Leandro Cuca, o preparador físico César Mendes e o analista de desempenho Dênis Lupp Dikran Sahagian/Vasco O primeiro contato de Carille com o grupo principal será na. Nesta sexta, além de acompanhar os trabalhos do time de Ramon, o técnico aproveitou para conhecer as instalações do CT.

Fábio Carille chega ao Vasco após comandar o Santos em 2024. À frente do time paulista, somou 30 vitórias, dez empates e 13 derrotas. O técnico comandou o Peixe na campanha que culminou no título da Série B do Brasileirão.



Ao longo da carreira, também treinou o Corinthians e o Athletico-PR. Fora do país, trabalhou no Al-Wehda e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, e no V-Varen Nagasaki, do Japão.