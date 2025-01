Pedro Henrique em ação pelo Red Bull Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 03/01/2025 13:12

Rio - O Vasco segue ativo no mercado em busca de jogadores para reforçar sua zaga. A bola da vez é o zagueiro Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, como informou primeiramente o canal "Atenção, Vascaínos".

O time carioca já abriu conversas com o Massa Bruta e representantes de Pedro Henrique para entender as condições do negócio, mas não obteve nenhum avanço até o momento. O contrato do zagueiro vai até o fim de 2026.

Pedro Henrique é um desejo antigo do Vasco, que tentou contratá-lo em 2023, quando ele se transferiu para o Bragantino. O jogador foi titular na campanha que salvou o time paulista do rebaixamento.

O defensor é um velho conhecido do futebol carioca. Em 2022, quando jogava pelo Athletico-PR, foi expulso ainda no primeiro tempo da final da Libertadores contra o Flamengo, que mudou os rumos da decisão. O time carioca ficou com o título após vencer por 1 a 0 com gol de Gabigol.

Até o momento, Lucas Oliveira e Lucas Freitas estão acertados para reforçar a zaga cruz-maltina em 2025.