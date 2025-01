Elenco alternativo do Vasco iniciou a pré-temporada no dia 27 e disputará quatro jogos do Carioca - Dikran Sahagian / Vasco

Elenco alternativo do Vasco iniciou a pré-temporada no dia 27 e disputará quatro jogos do CariocaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 03/01/2025 12:30 | Atualizado 03/01/2025 12:33

Rio - O Vasco pensa grande para 2025. O Cruz-Maltino priorizará a Sul-Americana nesta temporada e vê o desempenho na Copa do Brasil de 2024 como exemplo a ser seguido na competição continental, segundo o "ge".

O objetivo de conquistar a Sul-Americana em 2025 foi pauta da diretoria nas conversas com os treinadores entrevistados. O Vasco negociou com Renato Gaúcho e, depois, Fábio Carille, com quem fechou acordo para comandar a equipe em 2025.

O Vasco vê a Sul-Americana como a competição mais acessível de chegar à final. O Brasil teve pelo menos um finalista nos últimos quatro anos. Em 2021, o Athletico-PR venceu o Bragantino na final brasileira. Já nos últimos três anos, foram três vices consecutivos: São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro.

A Copa Sul-Americana é disputada no formato atual desde 2002. Em 2019, adotou o sistema de final em jogo único, assim como a Libertadores. A final de 2025 está programada para o dia 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

O Vasco é detentor de três títulos sul-americanos: o Campeonato Sul-Americano de 1948, a Libertadores de 1998 e a Mercosul de 2000 — famosa final conhecida pela vitória de virada por 4 a 3 sobre o Palmeiras, no antigo Palestra Itália.