Carlos Germano mostra preocupação, mas também confiança com futuro do VascoHugo Perruso / O Dia

Publicado 03/01/2025 10:03

indefinição em relação à SAF e a necessidade de reduzir custos sem o dinheiro da 777 Partners. Diante da busca por um novo parceiro para comprar as ações do futebol e as dificuldades financeiras, o ídolo vascaíno Carlos Germano admite preocupação com a situação do clube. Vasco chega a 2025 comsem o dinheiro da 777 Partners. Diante da busca por um novo parceiro para comprar as ações do futebol e as dificuldades financeiras, o ídolo vascaíno Carlos Germano admite preocupação com a situação do clube.

Mas mantém a esperança em uma temporada de sucesso e dá um voto de confiança ao ex-companheiro e atual presidente do Vasco, Pedrinho.



"É um momento de ansiedade para todos nós, vascaínos, né? Apreensão também. E, ao mesmo tempo. tem que ter tranquilidade, porque a gente está com um presidente que foi formado dentro do clube. Extremamente capacitado para tocar o Vasco da Gama para um rumo melhor", avaliou.



A diretoria do Vasco trabalha em duas frentes em relação às ações da SAF. Enquanto tenta definir um novo parceiro para investir no futebol, o clube associativo trabalha para sair vencedor na arbitragem com a A-CAP, atual controladora do grupo americano, para manter os 39% das ações que pertenciam à 777 Partners e foram retomados na Justiça.



Os dirigentes, entretanto, não veem o imbróglio judicial como um problema para acertar com um investidor. E Carlos Germano aposta em um desfecho diferente do que aconteceu na primeira venda das ações da SAF.



"Estamos aguardando uma posição de grandes empresários que podem assumir a marca Vasco, que é gigantesca, e fazer com que volte a sorrir, assim como o seu próprio torcedor possa voltar a sorrir com grandes times. Eu acho que não vai acontecer o mesmo problema (com a 777)",