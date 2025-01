Puma Rodríguez somou 32 jogos, dois gols e quatro assistências na última temporada pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 01/01/2025 12:30

Rio - O Vasco negocia a renovação contratual do lateral-direito Puma Rodríguez. O atual vínculo do uruguaio vai até dezembro, o que possibilitaria um acordo com outra equipe no meio do ano e, consequentemente, uma saída de graça.

Sendo assim, a diretoria cruz-maltina se antecipou para estender o vínculo do defensor, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande. Antes, o camisa 2 já classificou a chance de ampliação do contrato como "muito boa".



Puma Rodríguez ganhou maior sequência na reta final do Campeonato Brasileiro. Inclusive, em algumas ocasiões, foi escalado como ponta-direita e deu conta do recado.