Elenco alternativo do Vasco iniciou a pré-temporada no dia 27 e disputará quatro jogos do Carioca - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 30/12/2024 17:00

Enquanto, o grupo do Vasco que iniciará o Campeonato Carioca já terá o primeiro desafio na próxima semana,. O Cruz-Maltino disputará um jogo-treino com o Volta Redonda, em São Januário.

A informação é do canal Atenção Vascaínos e foi confirmada por O Dia. O confronto servirá como preparação para as duas equipes antes da primeira rodada do Campeonato Carioca, marcada para uma semana depois, no dia 11.

Será uma oportunidade para o técnico da equipe sub-20, Ramon Lima, mandar a campo a provável formação que será base dos quatro primeiros jogos da temporada, antes do elenco principal assumir.



grupo alternativo do Vasco se apresentou para o início da pré-temporada na sexta-feira (27) e conta com, como Victor Luís e jovens como Paulo Ricardo, Estrella, JP e GB. Também fazem parte, Zé Gabriel, Serginho, Barros e De Lucca, assim como Capasso, que ainda não se apresentou.