Estádio São Januário, a casa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 30/12/2024 14:20 | Atualizado 30/12/2024 14:20

Rio - O Vasco disputará sua primeira partida na próxima temporada em São Januário. Isso porque o Nova Iguaçu, adversário na estreia no Campeonato Carioca, mandará o confronto no estádio do Cruz-Maltino. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Sendo assim, o Gigante da Colina será "visitante" na ocasião. O duelo ainda não tem dia e horário confirmados, mas ocorrerá entre 11 e 12 de janeiro.

O Vasco disputará as primeiras rodadas do Estadual com um elenco alternativo . O grupo que se apresentou é formado basicamente por garotos do sub-20, mas conta também com jogadores que voltaram de empréstimo e inicialmente seguem fora dos planos no time principal.