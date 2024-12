Tchê Tchê está perto de ser confirmado pelo Vasco - Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê está perto de ser confirmado pelo VascoVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/12/2024 11:20 | Atualizado 30/12/2024 11:31

Rio - Bem perto de ser oficializado como reforço do Vasco, o volante Tchê Tchê, de 32 anos, agradou o departamento de futebol por características que vão além da questão técnica. A versatilidade e o perfil vitorioso do jogador foram consideradas fundamentais para a opção pela contratação do atleta. As informações são do portal "GE".

Pensando em 2025, o Vasco entende que precisa de jogadores que façam mais de uma função em campo. Volante de origem, Tchê Tchê atua também como lateral-direito. Pelo meio, o atleta também consegue desempenhar bem mais recuado e mais avançado.

Outra característica importante é o perfil vencedor de Tchê Tchê. O volante conquistou títulos importantes por Palmeiras, Atlético-MG e Botafogo. Em 2025, o Vasco deseja ter em seus elenco atletas mais acostumados a decidir competições para se sair melhor em momentos decisivos.

O volante chegará ao Vasco de graça após encerramento do seu contrato com o Botafogo. Ele atuou pelo clube carioca por duas temporadas e meia, sendo campeão da Libertadores e do Brasleiro.