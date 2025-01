Dimitri Payet tem contrato até junho - Matheus Lima / Vasco

Publicado 01/01/2025 19:20

Rio - Um dos principais nomes do elenco do Vasco, o meia Dimitri Payet, de 37 anos, deverá receber nos próximos dias uma oferta de ampliação contratual até o fim do ano. No entanto, para seguir no clube carioca até dezembro, ele terá que aceitar uma redução salaria. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Payet tem contrato até junho deste ano e já pode assinar um pré-contrato e deixar o Vasco de forma gratuita. Ao fim da temporada passada, o francês fez mistério sobre o seu futuro.

"Em seis meses, muitas coisas podem acontecer, mas a paixão e o prazer continuam intactos. O corpo ainda não responde muito mal no cotidiano e nas partidas. É uma questão de entender se eu ainda quero começar um novo desafio aos 38 anos. Mas, por agora, eu digo que tenho seis meses para aproveitar e também para refletir e pensar no que vem na sequência", disse, em participação no podcast "Football Club de Marseille", especializado no Olympique de Marseille, clube do qual é ídolo.

O veterano chegou ao Vasco no meio de 2023. Em uma temporada e meia pelo clube carioca, ele entrou em campo em 58 jogos, anotou sete gols e deu dez assistências.