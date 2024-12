Athletico-PR pede alto valor para negociar Cuello - José Tramontin/Athletico

Athletico-PR pede alto valor para negociar CuelloJosé Tramontin/Athletico

Publicado 31/12/2024 09:01

um ponta de velocidade, uma das prioridades para a próxima temporada. O atacante argentino era o nome que mais agradava. Vasco não conseguiu avançar na contratação de Cuello, do Athletico-PR, e segue em busca depara a próxima temporada. O atacante argentino era o nome que mais agradava.

O principal motivo para o entrave na negociação é o alto valor pedido pelo clube paranaense, que não aceitou a proposta. Segundo o site 'ge', os 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38,5 milhões) são considerados fora da realidade financeira vascaína.



Léo chegou a ser envolvido em uma possível troca por Cuello, além de pagar um valor em dinheiro. Entretanto, o Athletico-PR não aceitou e o



Além do atacante argentino, o Cruz-Maltino também tenta a contratação do paraguaio Balbuena. O zagueiro é homem de confiança do técnico Fábio Carille. No início das conversas,, além de pagar um valor em dinheiro. Entretanto, o Athletico-PR não aceitou e o Vasco optou por negociar o zagueiro separadamente. Os clubes chegaram a um acordo por cerca de R$ 12 milhões.Além do atacante argentino, o Cruz-Maltino. O zagueiro é homem de confiança do técnico Fábio Carille.

Quem o Vasco contratou para 2025

Até o momento, a SAF vascaína acertou com quatro nomes para 2025, mas ainda não fez o anúncio: o volante Tchê Tchê,ex-Botafogo, os zagueiros Lucas Freitas, que estava no Juventude, e Lucas Oliveira, do Cruzeiro, e o goleiro Daniel Fuzato, do Eibar (ESP).