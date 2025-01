Léo irá jogar no Athletico-PR - Divulgação / Vasco

Publicado 02/01/2025 18:08

Rio - O Vasco oficializou nesta quinta-feira a transferência do zagueiro Léo, de 28 anos, para o Athletico-PR. O defensor foi repassado para o clube paranaense, em definitivo, após disputar duas temporadas pela equipe de São Januário. Logo após a despedida do Cruz-Maltino, o Furacão anunciou o atleta.

"O Vasco da Gama acertou a venda do zagueiro Léo para o Athletico-PR. O camisa 3 esteve por duas temporadas no Cruzmaltino e atuou por 100 partidas com a camisa do Gigante, marcando três gols. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados, por honrar a camisa do Vasco e deseja sucesso na sequência de sua carreira", disse a nota oficial.

Léo chegou ao Vasco em 2023 por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na época) junto ao São Paulo. O Cruz-Maltino irá receber 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,3 milhões na cotação atual) na transferência para o Furacão.

Revelado pelo Fluminense como lateral-esquerdo, Léo atua como zagueiro desde que foi deslocado na função por Fernando Diniz no São Paulo, em 2019. Além dos três clubes, ele passou por Londrina e pelo Bahia.