Danilo é capitão da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 31/12/2024 13:01

Rio - Sonho do Vasco para a próxima temporada, Danilo deve permanecer na Europa. O lateral-direito, de 33 anos, está de saída da Juventus, mas um possível retorno ao futebol brasileiro não deve acontecer em 2025. Segundo o "ge", o jogador tem proposta da Napoli, também da Itália.

Fora dos planos do técnico Thiago Motta, Danilo foi liberado para procurar outro clube a partir de janeiro. O jogador tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2025, e pode assinar pré-contrato com outro clube a partir desta quarta-feira (1). Uma rescisão para facilitar a saída também não está descartada.

Contratado em 2019, Danilo conquistou um Campeonato Italiano, uma Supercopa e duas Copas da Itália, se tornando o primeiro estrangeiro a erguer um troféu como capitão da Juventus. O salário alto, o desejo de reformulação da nova diretoria e os desentendimentos com o técnico Thiago Motta resultaram na saída.

Além da Juventus, Danilo também teve passagens pelo Porto, de Portugal, Real Madrid, da Espanha, e Manchester City, da Inglaterra. No Brasil, defendeu o Santos, onde foi campeão da Libertadores ao lado de Neymar, Ganso e cia, além do América-MG, onde começou a carreira.