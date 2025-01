Mauricio Lemos não deve seguir no Atlético-MG - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 02/01/2025 19:49

Rio - O Vasco está interessado na contratação do zagueiro Maurício Lemos, do Atlético-MG. Segundo o "ge", o clube não chegou a oficializar proposta, mas iniciou contatos com representantes do jogador para saber mais sobre sua situação.

O uruguaio é um desejo antigo do Vasco, que tentou sua contratação no início do segundo semestre de 2024. Na época, o time carioca tentou contratar Lemos por empréstimo e estava otimista por um desfecho positivo, mas as conversas não avançaram.

Em agosto, Lemos recebeu aval do Atlético para fechar com o Vasco, mas não se interessou pela oferta. Agora, o time carioca aposta na falta de oportunidades do defensor em Belo Horizonte para convencê-lo a aceitar uma transferência para São Januário.

Além do interesse em Lemos, o Vasco segue de olho em Balbuena, do Dínamo Moscou. Até o momento, Lucas Oliveira e Lucas Freitas estão acertados para reforçar a zaga cruz-maltina em 2025.