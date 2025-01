Vegetti foi o artilheiro isolado do Gigante da Colina na temporada, com 23 gols em 54 partidas - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 02/01/2025 07:50

Rio - Destaques do Vasco na última temporada, o goleiro Léo Jardim e o centroavante Vegetti estão nos planos para o futuro. O Gigante da Colina deseja melhorar o contrato dos jogadores, que possuem vínculo até o fim de 2025 com cláusulas de renovações automáticas até o fim de 2026.

Segundo o "ge", o Vasco fez uma proposta de mais quatro anos para Léo Jardim, no fim de dezembro. O goleiro, de 29 anos, foi titular em todos os 59 jogos disputados pela equipe na última temporada. O novo acordo prevê vínculo até o fim de 2028, com renovação até 2029 caso atue em 50% dos jogos em 2028.

Já Vegetti, de 36 anos, foi o artilheiro do Vasco em 2024 com 23 gols. Apesar da idade avançada, o jogador está nos planos para o futuro. O centroavante argentino tem uma cláusula de renovação até o fim de 2026 caso jogue em 60% dos jogos em 2025, mas a diretoria vascaína ainda pretende melhorar o acordo.

Vegetti recebeu sondagens de clubes da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, mas a prioridade é a permanência no Vasco. O jogador tem um ano garantido de contrato, e a cláusula de renovação automática é considerada fácil de ser atingida pela diretoria vascaína, o que traz segurança para o clube.

Com a saída da 777 Partners e nenhum acordo de compra da SAF para a janela de transferências do início do ano, o Vasco encontra dificuldades financeiras para reforçar o elenco para 2025. Por isso, o clube prioriza a permanência dos pilares e busca reforços pontuais até a chegada do novo investidor.