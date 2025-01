Philippe Coutinho voltou ao Vasco em 2024 - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 03/01/2025 09:40

Rio - O Vasco sonha alto para 2025. Se no ano passado sonhou com o título da Copa do Brasil e brigou por vaga na Libertadores no Brasileirão, o Cruz-Maltino quer ser mais competitivo nesta temporada e, para isso, prioriza a permanência dos pilares, como o meia Philippe Coutinho.

Além de priorizar as renovações do goleiro Léo Jardim e do centroavante Vegetti, o Vasco deseja ampliar o empréstimo de Coutinho por mais um ano. Segundo o "ge", o clube já trabalha pela manutenção do meia e vê a permanência do camisa 11 como fundamental para o sucesso em 2025.

Coutinho pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, e tem contrato até julho de 2026. O jogador foi emprestado ao Vasco até julho deste ano, mas deseja permanecer no Brasil e ainda tem esperança de voltar à seleção brasileira. O Cruz-Maltino aposta no desejo do meia para convencer o clube inglês.

Após a saída da 777 Partners, o Vasco ainda busca um novo investidor para SAF, o que não deve ocorrer na janela de transferências de janeiro. Com orçamento limitado, o Cruz-Maltino ainda não anunciou reforços, mas tem acerto com quatro jogadores. O elenco se reapresenta na próxima segunda-feira (6).