Publicado 04/01/2025 19:15 | Atualizado 04/01/2025 19:16

Rio - Daniel Fuzato chegou ao Rio de Janeiro neste sábado (4). O goleiro, que estava no Eibar (ESP), é um dos reforços do Vasco para a temporada 2025. No aeroporto, ele conversou com a imprensa e comemorou a oportunidade de retornar ao Brasil.

"Estou muito feliz, é um momento importante para mim e para minha família também. Agradecer ao Vasco por estar abrindo as portas. Foi o momento certo para voltar ao Brasil. Como falei antes, tinha pulado essa etapa, saí muito cedo. Estou muito feliz de estar retornando", disse o goleiro, em entrevista aos jornalistas.

"Foi o que falou mais alto (o coração) para a gente tomar essa decisão. Quando a gente soube do interesse do Vasco, a gente não poderia deixar passar. É um passo importante na minha carreira também, vai ser muito importante para mim estar perto da minha família nesse momento. Estou muito feliz", completou.

Daniel Fuzato chega ao Vasco para disputar posição com Léo Jardim. Ele ocupará o espaço deixado por Keiller, que não teve o vínculo de empréstimo renovado com o Cruz-Maltino.

"Acompanho o trabalho do Léo (Jardim) há muito tempo já, acho que há mais de três anos. Conheço o goleiro que é, me parece ser uma pessoa de nível altíssimo. Estou muito feliz de poder fazer parte do dia a dia com ele, acho que quem ganha é o Vasco. A gente está ali para ajudar, estou ansioso para trabalhar ao lado dele", afirmou Daniel.

Cria do Palmeiras, ele foi vendido para a Roma em 2018. Daniel, contudo, não teve muitas oportunidades no time e chegou a passar pelo Gil Vicente, de Portugal, por empréstimo. No futebol espanhol, ele somou passagens por UD Ibiza-Eivissa e Getafe antes de ir para o Eibar.