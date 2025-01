Lance do jogo entre Vasco e XV de Piracicaba - Reprodução/YouTube CazéTV

Publicado 04/01/2025 17:09

Vasco empatou com o XV de Piracicaba por 1 a 1 no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, na tarde deste sábado (4), pela primeira rodada do Grupo 32 da Copinha. João Vitor, de pênalti, abriu o placar para o Cruz-Maltino, mas o time paulista não sentiu a pressão e deixou tudo igual ainda no primeiro tempo com Samuel.

"Jogo brigado do começo ao fim. E é jogo de detalhe, infelizmente tomamos um gol no descuido, mas faz parte. Também ressaltar a equipe, que não parou de lutar, não faltou garra. Sobre as defesas, faz parte do trabalho, estamos trabalhando muito forte desde sempre e isso reflete no jogo", disse o goleiro Phillipe Gabriel, grande destaque do Cruz-Maltino na partida, à CazéTV.

O resultado deixa o grupo embolado. Mais cedo, o Nacional (SP) e o Canaã (DF) também empataram por 1 a 1. Dessa forma, todos somam um ponto ao fim da primeira rodada.

A equipe do técnico Matheus Curopos volta a campo na próxima terça-feira, às 15h, para enfrentar o Canaã, no mesmo estádio. A partida é válida pela segunda rodada da competição.