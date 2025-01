Bandeira do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 05/01/2025 12:50

Rio - Depois dos problemas que enfrentou no ano passado, o Vasco vive a expectativa de ter um meio-campo mais encorpado durante a nova temporada. Ao longo de 2024, o Cruz-Maltino sofreu ao perder jogadores do setor por lesão.

Logo em janeiro do ano passado, Paulinho sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia . Jair, em fevereiro, teve o mesmo problema, mas no lado esquerdo e também precisou operar . A dupla só retornou na reta final da temporada 2024.

Além disso, diferentemente do início de 2024, o Vasco contará com Philippe Coutinho, Maxime Dominguez e Souza. Os três são jogadores de meio, mas que chegaram ao Cruz-Maltino somente na segunda janela daquele ano. Portanto, não fizeram a pré-temporada no Cruz-Maltino.