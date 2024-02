Jair - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 14/02/2024 15:43

Rio - O volante Jair, do Vasco, passou por cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira (14), no Rio de Janeiro. O jogador, de 29 anos, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, contra o Flamengo, no último dia 4, no Maracanã. A intervenção cirúrgica foi um sucesso.

"O volante Jair passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira (14). A operação foi considerada um sucesso e o atleta tem previsão de alta para quinta-feira (15)", disse o Vasco em comunicado.

O Vasco não estipulou prazo de recuperação para o jogador. Porém, o tempo de recuperação para este tipo de lesão é de cerca de 6 a 8 meses. Jair sofreu a mesma lesão do meia Paulinho, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, contra o Bangu, em Brasília, no dia 28 de janeiro.

Em quarto lugar na Taça Guanabara, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), contra o líder Fluminense, no Maracanã, pela 8ª rodada. O Cruz-Maltino tem 12 pontos e está cinco atrás do primeiro colocado.