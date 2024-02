No ano passado, a Colômbia removeu a penalização do suicídio assistido. Neste caso, diferentemente da eutanásia, que só pode ser conduzida por um médico, o próprio paciente poderá administrar uma droga letal com a supervisão de um profissional. Em sua mais recente decisão, a Corte também instou o Congresso a legislar sobre "o direito de morrer com dignidade" a fim de "eliminar as barreiras que ainda existem" no país.