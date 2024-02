Matheus Cunha em jogo contra o Chelsea - AFP

Publicado 14/02/2024 12:58

Inglaterra - Atacante do Wolverhampton-ING e da seleção brasileira, Matheus Cunha não deve mais atuar nesta temporada europeia. A informação foi confirmada pelo técnico da equipe inglesa Gary O’Neil, que revelou que o brasileiro tem uma lesão no tendão da coxa.

"É uma lesão bastante significativa no tendão da coxa. Não há cronograma para isso. Tenho conversado muito com o Matheus e ele só quer continuar se dedicando para voltar o mais rápido possível", declarou o treinador do Wolves.

"É obviamente um grande golpe para nós, para a equipe e para o Matheus pelo trabalho que ele tem feito - o momento que ele estava era excepcional. Essas coisas acontecem, todo time sofre lesões. Channy (sul-coreano Hwang Hee-chan) ficou mais de um mês ausente por causa da Copa da Ásia e conseguimos seguir em frente e precisamos fazer o mesmo sem Matheus", completou.

Matheus Cunha é o grande destaque do Wolverhampton na temporada. O brasileiro vive a temporada mais goleadora de sua carreira, com 11 gols marcados em 27 jogos.